У побережья Гавайских островов столкнулись американские военные вертолеты
15:51, 15 января 2016Мир
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Два американских военных вертолета, на борту каждого из которых находились по 6 человек, столкнулись около Оаху, одного из крупнейших островов Гавайского архипелага.
В настоящее время ведутся поиски экипажей / flickr.com/photos/tabor-roeder
По предварительным данным, в результате столкновения вертолеты упали в воду, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Сведений о пострадавших пока не поступало. Типы вертолетов также неизвестны.
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По информации ABC News, сотрудники береговой охраны обнаружили обломки в 4,5 км от берега, а также пустой спасательный плот. В настоящее время на месте крушения ведутся поиски, в которых участвуют вертолет MH65 и самолет HC-130. На месте крушения вертолетов высота волн составляет около 12 м, что осложняет поиски, сообщает meduza.io.
Местные власти выясняют причины произошедшего.
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