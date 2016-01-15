У побережья Гавайских островов столкнулись американские военные вертолеты

По предварительным данным, в результате столкновения вертолеты упали в воду, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Сведений о пострадавших пока не поступало. Типы вертолетов также неизвестны.

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По информации ABC News, сотрудники береговой охраны обнаружили обломки в 4,5 км от берега, а также пустой спасательный плот. В настоящее время на месте крушения ведутся поиски, в которых участвуют вертолет MH65 и самолет HC-130. На месте крушения вертолетов высота волн составляет около 12 м, что осложняет поиски, сообщает meduza.io.

Местные власти выясняют причины произошедшего.