В Литве запретили советскую символику

Сейм Литвы во вторник внес дополнения в закон о собраниях, которые запрещает использовать нацистскую и советскую символику.

«В дополнениях закона зафиксировано, что на собраниях в Литве запрещено использовать нацистскую и коммунистическую символику, которая может восприниматься как пропаганда нацистских и коммунистических оккупационных режимов», - сообщили в пресс-службе парламента.

На собраниях, как говорится в принятом документе, «запрещено демонстрирование флагов и гербов, знаков и униформ нацистской Германии, СССР, Литовской ССР, а также флагов, знамен, гербов, знаков, униформ, составными частями которых являются флаги, гербы нацистской Германии, СССР и Литовской ССР».

Кроме того, запрещена демонстрация изображений руководителей национал-социалистов Германии и КПСС СССР, символов и униформ нацистских и коммунистических организаций.

Газета.ру