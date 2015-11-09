Каталония приняла резолюцию о независимости

В резолюции провозглашается «начало создания независимого каталонского государства в форме республики». За проголосовали 62 парламентария, против – лишь 10.

Ранее испанский премьер Мариано Рахой призвал к борьбе за единство страны, сообщает Gazeta.ru.

Читайте такжеВыборы в Каталонии выиграли сторонники независимости - экзит-пол

На выборах в законодательное собрание региона победили сторонники каталонской независимости.

Годом ранее в Каталонии прошел непризнанный Мадридом референдум о выходе провинции из состава Испании. Порядка 80% участников выбрали независимую Каталонию.

В Каталонии, которая обеспечивает 20 процентов от всего валового внутреннего продукта Испании, проживает 7,5 млн человек. Каталония в составе Испании имеет определенную автономию, но все же Испания остается унитарным государством.

Каталония исторически длительное время существовала как отдельное государство - с конца X века как Барселонское графство, с XII века в династическом союзе с Арагонским королевством как ведущая часть этого союза - а спустя имела широкое самоуправление после создания династического союза с кастильским королевством и возникновения королевства Испании в XV веке. Но она потеряла все элементы этого самоуправления с введением централизации Испании в XVIII веке. Определенную автономию Каталония возобновила современная Конституция Испании 1978 года.