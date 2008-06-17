Газпром закрепился на Африканском континенте

В столице Алжирской Народной Демократической Республики сегодня состоялась торжественная церемония открытия официального Представительства ОАО «Газпром» - первого в арабском мире и на Африканском континенте.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве «Газпрома» в Европе - компании GPlus Europe.

Представительство наделено полномочиями для установления и поддержания непрерывных рабочих контактов с Алжирской государственной нефтегазовой корпорацией (АГНК) «Сонатрак» по всем направлениям возможного сотрудничества.

Выступивший на церемонии заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ отметил, что это событие «отражает наш интерес к налаживанию долговременного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с одним из ведущих мировых игроков на рынке углеводородов и крупнейшей энергетической компанией Африки - АГНК «Сонатрак» - по широкому кругу направлений и конкретных проектов. Кроме того, это отвечает и целям внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром», способствуя развитию Общества как глобальной энергетической компании».

***Доказанные запасы природного газа Алжира составляют 4,55 трлн. куб. м (второе место в Африке после Нигерии - 5 трлн. куб. м). Основная часть запасов природного газа сосредоточена в центральной и восточной частях страны.

Доказанные запасы нефти страны составляют 1,5 млрд. тонн (третье место в Африке после Ливии и Нигерии). В энергобалансе Алжира природный газ занимает 62,5%, нефть - 34,5%, уголь - 2,5%, гидроэнергетика - 0,5%.

Алжирская государственная нефтегазовая корпорация «Сонатрак» занимается разведкой, транспортировкой и маркетингом нефти и природного газа, контролирует основные объемы добычи газа и его оптовую продажу.