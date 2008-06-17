В Польше говорят, что вступить в НАТО легче, чем в ЕС

Польша будет способствовать предоставлению Украине ассоциированного членства в Европейском Союзе уже в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время первого заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики, Сейма и Сената Республики Польша, которая проходит в Киеве, Маршалок Сената Польши Богдар БОРУСЕВИЧ.

Он отметил, что в пределах Парламентской ассамблеи Литва и Польша, которые входят в ЕС и НАТО, будут помогать Украине в интеграции в эти структуры.

По его словам, вступить в НАТО проще, «если есть такая воля», а ЕС требует значительно больше усилий.

Он подчеркнул, что Польша и Литва готовы поделиться своим опытом на этом пути. «Мы будем инициировать расширение и укрепление восточного измерения политики Европейского Союза», - пообещал Маршалок Сената Польши.

Также во время Межпарламентской ассамблеи и председатель Сейма Литовской Республики Чесловас ЮРШЕНАС и Б.БОРУСЕВИЧ подчеркнули необходимость приобщить к Межпарламентской ассамблее Беларусь, чтобы способствовать развитию демократии в этой стране. В частности, Ч.ЮРШЕНАС отметил, что было бы целесообразно подумать «о будущей четырехсторонней ассамблее Украины, Польши, Литвы и Беларуси». Он также отметил, что было бы целесообразно договориться о совместных действиях в рамках наблюдателей во время парламентских выборов в Беларуси.