Китайская газета усомнилась в способностях Обамы

Китайская государственная газета People`s Daily выразила сомнение в способности кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы осуществить перемены, которые обещает его предвыборный штаб.

В опубликованной 16 июня статье под заголовком "Феномен Обамы в США" утверждается, что Барак Обама обещает прекратить войну в Ираке, однако не отдает себе отчета, что быстро закончить военное присутствие в регионе довольно сложно и чревато неблагоприятными последствиями для обстановки в Ираке. Также автор статьи выражает сомнение в том, что Обама сможет реформировать американскую экономику, социальную сферу и систему образования.

Как уточняет агентство AFP, Коммунистическая партия Китая, позицию которой выражает газета, склонна предпочитать республиканских кандидатов демократическим, поскольку республиканцы уделяют меньше внимания соблюдению прав человека в других государствах.

Следует отметить, что Барак Обама критиковал власти Китая за нежелание предпринять меры для стабилизации обстановки в окрестностях Тибета и даже призывал действующего президента США Джорджа Буша бойкотировать церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

Лента.ру