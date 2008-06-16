Президента Евросоюза надо избирать на прямых выборах

Глава МВД Германии Вольфганг Шойбле считает, что Евросоюз слишком далек от простых людей. По его мнению, это и стало одной из причин провала референдума по Лиссабонскому соглашению в Ирландии. "Европейцы с недоверием относятся к некоторым аспектам политики Брюсселя из-за того, что она недостаточно прозрачна и понятна", - заявил министр в интервью немецким СМИ, передает Deutsche Welle.

В.Шойбле считает, что одним из способов приблизить ЕС к простым гражданам могли бы стать прямые общеевропейские выборы президента Еврокомисии и будущего президента Евросоюза.

12 июня жители Ирландии на всенародном референдуме высказались против предложенной реформы Евросоюза, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Ирландские избиратели отклонили Лиссабонское соглашение, призванное заменить несостоявшуюся европейскую конституцию, большинством в 53,4 процента.

Европейские функционеры срочно пытаются найти выход. Лидеры Германии и Франции призвали продолжить процесс ратификации Лиссабонского соглашения парламентами европейских стран. Вопрос о дальнейшей судьбе нового базового договора ЕС будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, а затем на саммите ЕС в Брюсселе 19-20 июня.

Лиссабонское соглашение предполагает введение должности президента Евросоюза, который будет избираться на 2,5 года. Кроме того, документ предусматривает реформу исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии, в которую будет введен наделенный широкими полномочиями еврокомиссар по внешней политике. Он будет отчитываться перед лидерами ЕС. Сама же Еврокомиссия будет к 2014 г. сокращена по составу с нынешних 27 еврокомиссаров до 17. Состав ЕК будет избираться сроком на 5 лет.