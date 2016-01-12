Трагедия в Стамбуле: Фоторепортаж Reuters с места взрыва
12:25, 12 января 2016Мир
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Сегодня, 12 января, на центральной площади Стамбула прогремел мощный взрыв, который унес жизни 10 человек.
REUTERS
Напомним, сразу после взрыва в район было направлено большое количество полицейских и медицинских нарядов. Полиция усилила меры безопасности. Над районом площади Султанахмет патрулирует полицейский вертолет.
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По факту взрыва ведется расследование. Причины трагедии пока не установлены.
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