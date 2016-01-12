Трагедия в Стамбуле: Фоторепортаж Reuters с места взрыва

12:25, 12 января 2016
Мир
4377 0

Сегодня, 12 января, на центральной площади Стамбула прогремел мощный взрыв, который унес жизни 10 человек.

REUTERS

Напомним, сразу после взрыва в район было направлено большое количество полицейских и медицинских нарядов. Полиция усилила меры безопасности. Над районом площади Султанахмет патрулирует полицейский вертолет.

Читайте такжеМИД проверяет наличие украинцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Стамбуле

По факту взрыва ведется расследование. Причины трагедии пока не установлены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter