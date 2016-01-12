Чайка жалуется на рост преступности в России, в том числе - коррупционной

Об этом он рассказал "Российской газете"

Отвечая на вопрос, вырос ли уровень преступности за последнее время, Чайка заявил, что "к сожалению, вырос".

"Зарегистрировано на 8,9 процента преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост обусловлен целым рядом факторов, в том числе и определенными сложностями в экономике и финансовой сфере. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений изменилось незначительно (соответственно -2,6 процента и -0,4 процента)", - заявил он.

По его словам, в Росии зафиксирован значительный рост и коррупционных преступлений, совершенных в организованных формах, в крупных размерах.

"Одновременно увеличилось число уголовных дел этой категории, направленных в суд, и количество осужденных коррупционеров. За 9 месяцев 2015 года судами вынесено 9430 обвинительных приговоров в отношении 10 064 лиц (за 9 месяцев 2014 года - 8582 приговора в отношении 9196 лиц)", - похвастался Чайка.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.