Скандальное расследование фонда Навального: депутат Госдумы попросит СК проверить заместителя Чайки

Речь идет о замгенпрокурора Геннадии Лопатине и его бывшей супруге Ольге, которую ФБК обвинил в совместном ведении бизнеса с женами главных фигурантов дела об убийствах в станице Кущевская - Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза, передает РБК.

По утверждению ФБК, вместе женщины владеют предприятием "Сахар Кубани".

"Подобная связь ближайших родственников руководства Генеральной прокуратуры с родственниками осужденных, организовавших крайне опасную преступную группировку, терроризировавшую весь Кущевский район, не может не вызывать обеспокоенности", — говорится в запросе депутата.

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Гудков просит СКР сообщить, являлась ли Ольга Лопатина супругой замгенпрокурора на момент регистрации "Сахара Кубани" и во время совершения массового убийства в станице Кущевская. Также депутат запросил информацию о том, имел ли замгенпрокурора Лопатин отношение к процессу расследования убийства в Кущевской, и если да, то каковы были его функции.

Стоит отметить, что сама Лопатина после публикации расследования ФБК объявила, что никак не связана с родственниками членов банды Цапков и никогда не являлась совладелицей "Сахара Кубани".

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.