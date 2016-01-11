В Багдаде вооруженные люди напали на торговый центр, погибло не менее 10 человек
18:54, 11 января 2016Мир
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В столице Ирака неизвестные напали на торговый центр в шиитском районе на востоке города. В результате не менее 10 человек погибли, еще 25 были ранены.
REUTERS
Как передает "Новое время" Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя полиции Ирака. Кроме того, неизвестные взяли около 50-75 человек в заложники.
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По данным полиции, злоумышленники заминировали автомобиль возле входа в торговый центр, а после этого открыли огонь.
Среди погибших были также и три сотрудника правоохранительных органов.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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