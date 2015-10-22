В Швеции вооруженный мечом мужчина напал на школу. Один человек погиб, 5 ранены (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на местное издание Expressen. По информации издания, вооруженный мечом мужчина в маске совершил нападение на начальную школу в Западной Швеции. Трагедия произошла в городе Трольхеттене, что к северу от Гетеборга.

В результате нападения один человек погиб, а также ранения получили один взрослый и четверо школьников. Подозреваемый был застрелен полицейскими на месте преступления.

Инцидент произошел в школьном кафе. В школе на момент происшествия находились 400 учеников.

Очевидцы рассказали, что дети в панике выбегали из школы.