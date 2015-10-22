В Швеции вооруженный мечом мужчина напал на школу. Один человек погиб, 5 ранены (фото)
13:26, 22 октября 2015Мир
3046 0
В Швеции вооруженный мечом мужчина в маске совершил нападение на школу. В результате нападения погиб один человек.
REUTERS
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на местное издание Expressen. По информации издания, вооруженный мечом мужчина в маске совершил нападение на начальную школу в Западной Швеции. Трагедия произошла в городе Трольхеттене, что к северу от Гетеборга.
REUTERS
В результате нападения один человек погиб, а также ранения получили один взрослый и четверо школьников. Подозреваемый был застрелен полицейскими на месте преступления.
Инцидент произошел в школьном кафе. В школе на момент происшествия находились 400 учеников.
Очевидцы рассказали, что дети в панике выбегали из школы.
October 22, 2015
В Швеции мужчина с мечом изрубил учеников и учителя в школе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter