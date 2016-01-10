Обама пригласил сирийского мигранта на свое последнее ежегодное послание

55-летний сириец, который с декабря 2015 года проживает в Детройте, займет на выступлении место в ложе первой леди Мишель Обамы. Его приглашением, как считает издание USA Today, Барак Обама заявляет о своей оппозиции попыткам республиканского большинства в Конгрессе замедлить или остановить поток беженцев в страну, передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ США резко возросло число преступлений против мусульманРафаи Хамо стал известен в декабре, когда о нем написал популярный блог Humans of New York. Сирийский ученый бежал из родной страны в 2013 году, после того, как бомба разрушила его дом, убив его жену, дочь и пять других родственников. Уже в Турции у Рафаи Хамо был диагностирован рак желудка. После двух лет ожидания сириец получил статус беженца в США и поселился в Детройте.

Узнав о судьбе Рафаи Хамо, президент США назвал его стойкость вдохновляющей, а актер Эдвард Нортон организовал сбор средств для беженца, в результате которого удалось привлечь почти $400 тыс.

Поступок Барака Обамы контрастирует с многочисленными недавними заявлениями представителей партии республиканцев. В ноябре палата представителей приняла законопроект, приостанавливающий программы помощи беженцам из Сирии и Ирака. Барак Обама в свою очередь пообещал наложить на него вето.

Кроме того, губернаторы 31 штата выступили с протестом против размещения на их территории беженцев с Ближнего Востока. Лишь один из заявивших о несогласии с политикой федерального правительства входит в партию демократов, остальные - республиканцы. По мнению недовольных, вместе с мигрантами в страну могут попасть террористы "Исламского государства". Всего с 2011 года США приняли около 1500 беженцев из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест в сентябре заявлял о планах принять в страну в 2016 году не менее 10 тыс. сирийцев.