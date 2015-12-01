ООН заявила об уменьшении притока мигрантов в Европу

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, несмотря на то, что это существенно меньше, чем в октябре, наплыв все еще остается довольно сильным.

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Об этом сообщает Reuters.

"Ноябрьский показатель впервые в этом году показал существенное снижение потока мигрантов", - отметил пресс-секретарь верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Шпиндлер.

По его словам, среди основных причин снижения наплыва мигрантов в ООН - ухудшение погодных условий в Эгейском море, а также усиление борьбы с нелегальной миграцией со стороны турецких властей.

В Агентстве ООН добавили, что всего с начала года в поисках убежища Европу прибыли около 880 тысяч человек, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Отметим, ранее об уменьшении притока мигрантов по итогам ноября заявили в МВД Германии.