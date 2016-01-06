Иордания и Оман осудили нападение на посольство Саудовской Аравии в Иране и его позицию в конфликте

В частности, как передает "Аль-Арабия", власти Иордании вызвали посла Ирана, чтобы выразить осуждение нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и "иранское вмешательства во внутренние дела арабских государств".

Также посла Ирана попросили немедленно донести эту позицию Иордании своего правительства.

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В свою очередь, как сообщает канал, МИД Омана в среду также "выразил глубокое сожаление" относительно "неприемлемого" нападения на саудовскую дипмиссию в Иране.

Власти султаната подчеркивают, что "необходимо найти новые правила, которые запрещали бы любую форму вмешательства во внутренние дела других стран".

Оман известен своими исторически тесными связями с Ираном, однако также является членом Совета сотрудничества стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией.

Напомним, 3 января Саудовская Аравия решила разорвать диломатические отношения с Ираном, а затем в знак солидарности с ней аналогичное решение приняли Бахрейн, Судан и Джибути. ОАЭ и Кувейт понизили дипотношения с Ираном, ограничившись тем, что отозвали из этой страны своих послов.

Конфликт арабских стран с Ираном возник после казни 2 января в Саудовской Аравии 47 человек, в том числе богослова Нимра аль-Нимра, который был одим из лидеров шиитской общины в этой стране. Это вызвало акции протеста в странах региона (как в Иране, так и со стороны шиитов в Саудовской Аравии, Бахрейне и Ираке). В частности, участники акции в Тегеране устроили погром в саудовском посольстве и подожгли его.

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