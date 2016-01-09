Дания выслала камерунского студента на родину за чрезмерное трудолюбие

Власти Дании выслали на родину в Камерун студента Орхусского университета Мариуса Юби (Marius Youbi) за чрезмерное трудолюбие, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

"30-летний африканский студент в свободное время подрабатывал уборщиком, однако в последние несколько месяцев он тратил на работу на 90 минут в неделю больше времени, чем разрешено. Согласно трудовому законодательству Дании, иностранные студенты могут работать не более 15 часов в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Юби улетел домой в четверг, 7 января. В Орхусском университете признали, что подобное наказание является излишне суровым, подчеркнув, что молодой человек исправно платил за учебу.

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"Юби был одним из лучших учащихся в университете. Перед высылкой из страны студенту разрешили сдать экзамены. Камерунец написал три контрольные работы за один день, продемонстрировав наилучшие результаты", - подчеркивается в статье.

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Сообщается, что петицию с просьбой вернуть камерунца, чтобы он сумел закончить обучение, в Интернете подписали уже более 18 тысяч человек.