В Китае загорелся автобус: погибло 14 человек

Число погибших в результате возгорания автобуса в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая достигло 14 человек, не менее 30 получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным местных властей, инцидент произошел около 7.00 по местному времени на дороге в городе Иньчуань.

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Причины возгорания пока неизвестны.