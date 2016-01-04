В Британии назвали пропагандой видео ИГИЛ с "посланием" Кэмерону

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, передает Reuters.

"Это служит напоминанием о варварстве ИГИЛ и о том, с чем сталкивается мир из-за этих террористов. Это также стоит рассматривать в качестве очевидного инструмента пропаганды", - отметила она.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики ИГИЛ выпустили новое видео, на котором показали казнь пяти "британских шпионов". Выступая на камеру, боевик в маске заявил, что это сообщение для Дэвида Кэмерона, которого он назвал "идиотом" и "рабом в Белом доме".