ИГИЛ опубликовало видео с казнью "британских шпионов" и посланием Кэмерону

Также в видеозаписи террористы говорят, что это послание Дэвиду Кэмерону, премьер-министру Великобритании, передает газета The Independent.

На видео можно увидеть, по данным издания, пятерых палачей, перед которыми стоят на коленях люди в оранжевых комбинезонах, обвиняемые в шпионаже в пользу Британи​и.

Кроме того, на записи боевик с британским акцентом утверждает, жертвы были брошены британским правительством.

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Выступая на камеру, боевик в маске заявил, что это сообщение для Дэвида Кэмерона, которого он называет "идиотом" и "рабом в Белом доме".

Обращаясь к "народу Британии", террорист говорит, что однажды "вторгнется в ваши земли, где будет шариат".

Напомним, ранее террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видеозапись убийства человека, который называет себя агентом Федеральной службы безопасности России.