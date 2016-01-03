ИГИЛ опубликовало видео с казнью "британских шпионов" и посланием Кэмерону
Боевики ИГИЛ выпустили новое видео, на котором показали казнь пяти "британских шпионов".
Также в видеозаписи террористы говорят, что это послание Дэвиду Кэмерону, премьер-министру Великобритании, передает газета The Independent.
На видео можно увидеть, по данным издания, пятерых палачей, перед которыми стоят на коленях люди в оранжевых комбинезонах, обвиняемые в шпионаже в пользу Британии.
Кроме того, на записи боевик с британским акцентом утверждает, жертвы были брошены британским правительством.
Читайте такжеОткуда "Исламское государство" получает финансирование (инфографика)
Выступая на камеру, боевик в маске заявил, что это сообщение для Дэвида Кэмерона, которого он называет "идиотом" и "рабом в Белом доме".
Обращаясь к "народу Британии", террорист говорит, что однажды "вторгнется в ваши земли, где будет шариат".
Напомним, ранее террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видеозапись убийства человека, который называет себя агентом Федеральной службы безопасности России.