Премьер Японии хочет обсудить с Путиным мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за проведение саммита с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения подписания мирного договора между двумя странами.

"Мы оба (с Путиным – ред.) понимаем, что отсутствие мирного договора спустя 70 лет после окончания (Второй мировой – ред.) войны - это ненормально", - сказал Абэ, отвечая на вопрос о возможности визита Путина в Японию в наступившем году.

"Однако без встречи на высшем уровне проблему Северных территорий не решить", - добавил японский премьер, сообщает Русская служба Би-би-си.

После окончания Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Периодически острова посещают российские чиновники, что неизбежно вызывает недовольство японской стороны. Последний подобный визит совершил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев минувшим летом.

Япония отложила визит министра иностранных дел страны в Москву в связи с этой поездкой российского премьера.

Правительство Японии заявило тогда, что подобный визит на спорные территории может стать большой помехой в развитии политического диалога Японии и России.