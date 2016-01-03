В Турции береговая охрана и рыбаки спасли 57 мигрантов, оказавшихся на маленьком островке
22:19, 03 января 2016Мир
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В Турции береговая охрана и местные рыбаки спасли 57 мигрантов, в попытке добраться берегов Греции, оказались на маленьком островке у турецкого курортного города Дикили.
REUTERS
Как передает Радио Свобода, часть вывезла береговая охрана вертолетом, а для того, чтобы снять остальных, привлекли легкие рыболовные шхуны, так как корабли береговой охраны не могли пристать к скалистых берегам островка.
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Турция пообещала Европейскому Союзу, что будет контролировать свои морские границы, после того, как сотни тысяч беженцев, преимущественно из Сирии, перебрались в течение 2015 морем из Турции в Грецию. Но, мигранты все равно ежедневно пытаются осуществить опасные морские путешествия в Европу.
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