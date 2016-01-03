В Турции береговая охрана и рыбаки спасли 57 мигрантов, оказавшихся на маленьком островке

Как передает Радио Свобода, часть вывезла береговая охрана вертолетом, а для того, чтобы снять остальных, привлекли легкие рыболовные шхуны, так как корабли береговой охраны не могли пристать к скалистых берегам островка.

Читайте такжеИтальянская береговая охрана спасла более 700 беженцев

Турция пообещала Европейскому Союзу, что будет контролировать свои морские границы, после того, как сотни тысяч беженцев, преимущественно из Сирии, перебрались в течение 2015 морем из Турции в Грецию. Но, мигранты все равно ежедневно пытаются осуществить опасные морские путешествия в Европу.