Расстрел посетителей бара в Тель-Авиве: полиция установила личность преступника
02:28, 03 января 2016Мир
1630
Израильская полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу возле бара в центре Тель-Авива.
REUTERS
Им оказался израильтянин арабского происхождения Нашат Мелхем, передает Reuters.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что происшествие в центре города стало "презренным преступлением необъяснимой жестокости", а ткаже призвал общественность к максимальной бдительности.
Читайте такжеBBC: В Тель-Авиве ищут преступника, застрелившего двух человек
Напомним, 1 января УНИАН сообщал, что в центре Тель-Авива неизвестный открыл огонь по посетителям паба, в результате чего два человека была убиты. Версия терроризма не исключается, однако правоохранители рассматривают и другие причины произошедшего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter