Расстрел посетителей бара в Тель-Авиве: полиция установила личность преступника

Им оказался израильтянин арабского происхождения Нашат Мелхем, передает Reuters.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что происшествие в центре города стало "презренным преступлением необъяснимой жестокости", а ткаже призвал общественность к максимальной бдительности.

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Напомним, 1 января УНИАН сообщал, что в центре Тель-Авива неизвестный открыл огонь по посетителям паба, в результате чего два человека была убиты. Версия терроризма не исключается, однако правоохранители рассматривают и другие причины произошедшего.