В знак протеста против нового закона о СМИ в Польше четыре топ-менеджера гостелевидения подали в отставку

Четыре топ-менеджера государственного телевидения Польши подали в отставку в знак протеста против нового закона о государственных СМИ.

Заявления об увольнении написали директора каналов TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, а также директор информагентства Telewizyjna Agencja Informacyjna, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

Среди положений закона есть норма, согласно которой мандаты действующих членов наблюдательных советов и членов правления государственных СМИ прекращают свое действие. Решение о назначении руководящих должностей на общественном телевидении, радио, а также в информагентстве PAP в дальнейшем будет принимать министр финансов страны.

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Новый закон поддержали Сейм и Сенат, однако его пока не подписал польский президент Анджей Дуда. Документ вызвал волну возмущения среди польской общественности и в представителей Еврокомиссии. Особенно напряженной является ситуация в контексте недавнего принятия другого закона, ограничивающего власть Конституционного суда - единственного высшего органа власти, неподконтрольного правящей партии "Право и справедливость".