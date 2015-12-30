Следующая встреча глав МИД "нормандской четверки" намечена на конец января

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Порошенко.

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«Собеседники договорились о следующей встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» в конце января 2016 года», - говорится в сообщении.