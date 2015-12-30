СМИ: Убитый ИГИЛ "российский шпион" вел двойную жизнь

Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждают друзья Хасиева, 23-летний молодой человек имел связи как с мусульманскими радикальными группировками, так и с российскими секретными службами. Отмечается, в его близком окружении были чеченцы, которые отправились в Сирию воевать на стороне ИГ. Они призывали друга присоединиться к ним.

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При этом, по словам бывшей преподавательницы, нескольких знакомых и представителей спецслужб, у Хасиева были связи в полиции, а сам он имел лицензию МВД на охранную деятельность. Автор статьи подчеркивает, что при рождении молодому человеку было дано имя Евгений Юдин, и именно так он и представлялся на работе. В колледже он также был зарегистрирован под этим именем, однако его бывшая преподавательница Татьяна Майстревская говорит, что в классе он просил называть его Магомедом.

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Ранее сообщалось, что семья Магомеда Хасиева заявила, что погибший был умеренным мусульманином.

Как сообщал УНИАН, террористическая группировка ИГ опубликовала в сети видеозапись, на которой запечатлена казнь «российского шпиона». На видео молодой мужчина сообщает, что его завербовала российская разведка — он был обвинен в контрабанде наркотических веществ и путем шантажа принужден отправиться в Сирию. Молодой человек утверждает, что ему было поручено заниматься поиском тех, кто намеревался вернуться в Российскую Федерацию для организации терактов, но в итоге он был пойман силами внутренней безопасности ИГ.