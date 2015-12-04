Кадыров: казнивший россиянина ИГИЛовец - русский из Ноябрьска

Об этом Кадыров написал в своем Instagram.

"Предполагаемый убийца опознан как житель Ноябрьска (Ямало-Ненецкий АО - УНИАН), русский по национальности. Мы приложим все усилия, чтобы установить истину. Если он (Хасиев - УНИАН) не был боевиком ИГ, виновных в его казни настигнет заслуженное наказание там, где они меньше всего этого ждут", - заявил Кадыров.

Кроме того, он заявил, что убитый "до августа 2012 года был Евгением Юдиным".

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По данным Кадырова, Юдин родился в селе Юшково Каслинского района Челябинской области. Его усыновила жительница Чечни, "которая создала для Хасиева-Юшкова все условия, обеспечила собственной квартирой". Последние три года Хасиев жил в Майкопе (Адыгея).

По словам главы Чечни, нет оснований утверждать, что казненный россиянин был сотрудником спецслужб.

"Скорее всего, его путем обмана втянули в ряды ИГ. Прибыв на место, увидев истинное лицо бандитов, он мог в частных разговорах или в телефонной беседе высказать свое мнение о них. За это, видимо, и лишили Магомеда жизни", - предположил он.

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В то же время Кадыров выразил уверенность, "что в этом деле присутствует след ЦРУ".

"Информированные источники, имеющие связи с ИГ, не раз отмечали, что западные спецслужбы под видом утечки сведений делятся с руководством ИГ данными о лицах, которые могут выполнять определенные задания наших спецслужб. Возможно Магомед подошел на роль "российского шпиона", - написал глава Чечни.

По его словам, нет секрета в том, что в Сирии "действуют группы, выполняющие задачи по нейтрализации бандитов, представляющих реальную угрозу для России или высказывающих угрозы". В то же время Кадыров подчеркнул, что Хасиев к ним не имел никакого отношения.