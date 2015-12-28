Полиция Германии перед Новым годом усиливает меры безопасности

"Службы безопасности восприняли эту информацию всерьез. Уровень угрозы круглосуточно анализируется в Едином антитеррористическом центре (GTAZ) в Берлине", - сказал председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Кроме этого, со времени парижских терактов в Берлине введен ряд дополнительных видимых и невидимых мер по защите от терроризма. "Это касается и массовых мероприятий на Новый год. Полиция делает все, чтобы не допустить ничего похожего на теракты в Париже", - сказал Райнер Вендт.

Численность полицейских патрулей и сотрудников в штатском в общественных местах возросла, как и число мобильных камер наблюдения.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря полиция Австрии предупредила европейские столицы о возможных случаях стрельбы или взрывов в период новогодних праздников. Кроме этого Австрийские полицейские проинформировали общественность и о том, что в их распоряжение попал список возможных террористов.