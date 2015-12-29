Норвегия планирует не впускать беженцев, прибывающих из стран Шенгенской зоны

Норвегия планирует усложнить правила получения убежища. Беженцам, которые прибывают из других государств Шенгенской зоны, будут отказывать во въезде в страну, заявили в правительстве Норвегии во вторник, 29 декабря, передает Deutsche Welle.

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Эти меры являются частью законодательного пакета, направленного на уменьшение количества беженцев в стране. Кроме того, размер соцвыплат для искателей убежища планируют сократить, а процедуры депортации - ускорить. Также хотят усложнить воссоединение семей и получение права на постоянное проживание.

В этом году в Норвегии документы на получение убежища подали около 30 тысяч человек, большинство из которых прибыли из соседней Швеции. Для сравнения, в Швеции по состоянию на конец года ожидают до 190 тысяч беженцев. В Германии оценивают количество просителей убежища в 2015 году более чем в миллион. Норвегия не является членом ЕС, однако принадлежит к Шенгенской зоне.