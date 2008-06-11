США помогут Казахстану укрепить военный флот на Каспии

Американцы готовы участвовать в строительстве боевых кораблей и объектов инфраструктуры для казахского флота. Об этом 11 июня сообщает информационное агентство "Казахстан Сегодня" со ссылкой на на заявление командующего Центральным командованием ВМС США вице-адмирала Кевина Косгриффа (Kevin Cosgriff).

Отвечая на вопросы журналистов, американский вице-адмирал, в частности, указал на то, что США намерены содействовать укреплению военного потенциала Казахстана на Каспии и будут прорабатывать конкретные параметры своего участия в данном процессе по дипломатическим каналам, подключив соответствующие структуры в Вашингтоне. Правительство Казахстана, в свою очередь, должно сформулировать подходы к развитию ВМС и определиться с их размерами и задачами.

Одним из вариантов двустороннего военно-технического сотрудничества, по мнению Кевина Косгриффа, может стать поставка казахскому флоту кораблей и другой техники из состава ВМС США. Кроме того, в случае заинтересованности Астаны в строительстве новых кораблей, вице-адмирал не исключил возможности участия американских компаний в соответствующих тендерах.

Вместе с тем, независимо от решения Казахстана о самостоятельном строительстве или закупке кораблей в Европе, России или США, американский флот, по словам Кевина Косгриффа, готов поделиться опытом с казахскими коллегами.

Лента.ру