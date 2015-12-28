ВВП России падает впервые с июня, открывая перспективу более длительного кризиса - Bloomberg

Об этом пишет Ольга Танас в статье "ВВП России сокращается впервые с июня, открывая перспективу более длительного кризиса", опубликованной Bloomberg.

Валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в ноябре с учетом сезонных колебаний, после повышения на 0,1% в октябре и 0,3% в сентябре, - говорится в докладе Министерства экономики, опубликованном на их сайте. В прошлом месяце ВВП сократился на 4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Возобновившаяся "распродажа" нефти грозит продлить рецессию на второй год, что станет наиболее длительным спадом в России за два десятилетия. В последнем квартале ВВП падал более медленными темпами. Но снижение цены на нефть остается проблемой для президента Владимира Путина, который в этом месяце заявил, что Россия преодолела худший экономический кризис.

"Растет риск более глубокого спада", - сообщил в докладе Андрей Клепач, главный экономист российского государственного банка развития "Внешэкономбанк" и бывший заместитель министра экономики. Возобновление стремительного падения нефти в этом месяце и рост напряженности в геополитике будет способствовать установлению "стабильной негативной тенденции, что приведет к понижению прогнозов на следующий год".

Падение цен на нефть

Нефть марки Brent, которая используется для установления цены основной российской экспортной смеси Уралс, до конца 2015 года может упасть до самого низкого среднегодового уровня за 11 лет. В начале этого месяца ОПЭК фактически отказалась установить ограничения на добычу. Это наносит существенный ущерб России, сокращая доходы бюджета, снижая стоимость рубля и повышая уровень инфляции.

С сентября российские запасы понесли первые потери, прогноз для экономики становится все более мрачным. Рубль – третья валюта в мире с худшими показателями в декабре, валюта потеряла 8 процентов по отношению к доллару.

По оценкам министерства экономики РФ, в следующем году ВВП вырастет на 0,7%, после сокращения на прогнозируемых 3,9% в 2015. Центральный банк менее оптимистичен, он предвидит спад на 1% в 2016 году, если стоимость Уралс будет в среднем $50 за баррель. Brent потерял 1,9%, снизившись до $37,17 за баррель на лондонской ICE Futures Europe.

"Если цена на нефть останется на нынешнем уровне в течение полугода или года, то нас ждет продолжение падения экономики", - сказал бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью пресс-службе Интерфакс, опубликованном в понедельник. "Мы не можем говорить, что пик проблем пройден".