Авиакатастрофа в Судане: погибли 28 человек

При аварии самолета компании Sudan Airlines в Судане погибли 28 человек.

Как передает Газета.ru, как минимум 123 человека из 217 находившихся на борту выжили, и только 28 тел были доставлены в местный морг. Судьба еще 66 человек пока не уточняется.

Самолет, выполнявший международный рейс из Иордании, после аварийной посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту Airbus находились 203 пассажира и 14 членов экипажа.