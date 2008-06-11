Новое землетрясение в Китае

На юго-западе Китая сегодня утром произошло новое землетрясение магнитудой 5,0, передает Газета.ru. Подземный толчок был зафиксирован сейсмическими службами в уезде Вэньчуань провинции Сычуань. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Именно в этом районе располагался эпицентр произошедшего 12 мая землетрясения магнитудой 8,0, в результате которого острадало 46 миллионов человек. Провинцию Сычуань и соседние районы до сих пор продолжают сотрясать подземные толчки разной силы.