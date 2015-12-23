РФ и Армения создадут объединенную региональную систему ПВО на Кавказе

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ходе встречи стороны обсуждали вопросы, связанные с планами военного сотрудничества на 2016 год и с выполнением программы сотрудничества в 2015 году. Также был подписан план сотрудничества между военными ведомствами на 2016 год.

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Напомним, Объединенная система ПВО государств-участников СНГ (ОС ПВО СНГ) создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран, разделяющих положения Концепции охраны воздушного пространства государств-участников СНГ и Плана взаимодействия сил и средств Объединённой системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия подписала с Ираном контракт на поставку систем ПВО С-300.