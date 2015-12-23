Медведев лишился статуса политика номер два на РосТВ, уступив место Лаврову

Дмитрий Медведев впервые потерял второе место в рейтинге самых упоминаемых персон на телевидении, приводит РБК данные исследования «Медиалогии» за 2015 год.

На первом месте в рейтинге остался президент Владимир Путин. На втором - министр иностранных дел Сергей Лавров, которого упомянули 3,4 тысячи раз - на 500 больше, чем главу правительства.

Далее в первой десятке оказались министр обороны Сергей Шойгу, на пятом месте - также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, затем последовали лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин оказался на восьмом месте.

При этом Медведев сохранил за собой второе место в других рейтингах «Медиалогии», составленных по упоминаемости в интернет-сми и печатных изданиях. В печати за Лавровым последовал министр финансов Антон Силуанов, восьмое место досталось главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Десятое и одиннадцатое места достались первому вице-премьеру Игорю Шувалову и вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

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В интернет-изданиях пятерка лидеров рейтинга не изменились с 2014 года, это Путин, Медведев, Песков, Лавров и Собянин. РБК отмечает, что позиция Шойгу изменилась с шестой на двенадцатую, а вице-премьера Дмитрия Рогозина, отвечающего за ВПК, с тринадцатой на девятнадцатую. Оппозиционеру Алексею Навальному досталось пятнадцатое место.

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Первые пять позиций в сводном рейтинге по всем российским СМИ совпадают с интернет-рейтингом, шестое место в нем занимает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первую десятку полностью занимают политики, одиннадцатое место досталось патриарху РПЦ МП Кириллу. Навальный в этом рейтинге занял семнадцатую позицию.