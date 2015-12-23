После 30-летнего перерыва США возобновляют производство плутония (видео)

Об этом сообщается на сайте лаборатории, передает Lenta.ru.

Образец оксида плутония-238 произведен в виде порошка и уже может использоваться в качестве источника тепла для космических программ НАСА. Таким образом, Окриджская национальная лаборатория продемонстрировала свою способность обеспечить США дорогим радиоактивным изотопом.

Читайте такжеИзраиль успешно испытал новую систему ПРО The Arrow 3 (фото)

Производство плутония-238 начнется в штате Айдахо. Полученные образцы радиоактивного изотопа будут отправлены на хранение в Лос-Аламосскую национальную лабораторию.

В настоящее время в распоряжении США имеется 35 килограммов плутония-238, из которых требованиям NASA удовлетворяет половина. Этого достаточно, чтобы обеспечить радиоизотопными источниками энергии две-три космические миссии агентства, запланированные на вторую половину 2020 годов.

При существующем финансировании от Министерства энергетики США (около 15 миллионов долларов в год) Окриджская национальная лаборатория гарантировала, что нарастит производство плутония-238 с 300-400 граммов до 1,5 килограмма в год.

В США наработка плутония-238 стартовала в 2013 году в Окриджской национальной лаборатории.

Производство плутония-238 в США было остановлено в конце 1980-х годов. До этого его получали на заводе в Южной Каролине. В 1992 году Соединенные Штаты подписали с Россией договор о закупке изотопа для своих космических программ.

Читайте такжеСоздана анимированная карта всех взрывов ядерного оружия в истории планеты (видео)

Чтобы получить этот изотоп, нептуний-237 смешивают с оксидом алюминия с образованием смеси с высокой плотностью гранул, помещают в реактор, где смесь подвергается облучению, превращается в нептуний-238 и затем — в плутоний-238. Впоследствии для отделения плутония-238 от нептуния-238 смесь растворяют и химическим путем получают первый изотоп (в форме оксида).