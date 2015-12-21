Причиной оползня в Китае назвали скопление грязи на огромной свалке

По данным министерства по земельным и природным ресурсам, оползень сошел с огромной горы строительного мусора на окраине индустриального парка Хэнтаюй, передает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post. За годы существования свалка достигла высоты двадцатиэтажного дома и продолжала расти. Склоны становились все более крутыми. Все жалобы местных жителей оставались без внимания.

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Глава государства Си Цзиньпин приказал провинциальным органам власти сделать все возможное, чтобы свести к минимуму потери, обеспечить раненым лечение и оказать помощь семьям. Премьер китайского Госсовета Ли Кэцян распорядился начать официальное расследование катастрофы.

Оползень сошел в воскресенье, 20 декабря. В этот момент в индустриальном парке находились более 900 сотрудников и членов их семей, большинству удалось спастись. К настоящему моменту 91 человек числится пропавшим без вести. Повреждены или уничтожены 33 здания, включая 14 заводских корпусов. Кроме того, произошел взрыв на газопроводе по соседству с местом ЧП, на месте работают пожарные. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. В Хэнтаюе продолжаются поиски выживших - пока удалось обнаружить живыми четырех человек.