В Стамбуле полиция разогнала акцию против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана

Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих на центральной площади Стамбула, которые выступали против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Полицейские оттеснили участников акции протеста с площади. По сведениям агентства, два человека были задержаны.

"Последние несколько дней в ряде регионов на юго-востоке страны сохраняется напряженная обстановка, в уездах введен комендантский час, а силы безопасности проводят операции против РПК и связанных с ней группировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены РПК пытаются изолировать некоторые регионы, блокируя все въезды заминированными баррикадами и рвами. Местное население продолжает покидать районы проведения спецоперации.

Читайте такжеСША призвали Турцию бороться с "Исламским государством", а не с курдами

Как сообщал УНИАН, 28 ноября турецкая полиция уже пыталась разогнать в Стамбуле участников демонстрации, которая началась после убийства известного курдского юриста, главы адвокатской палаты в городе Диярбакыр Тахира Эльчи.