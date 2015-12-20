В Стамбуле полиция разогнала акцию против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана
Полицейские оттеснили участников акции протеста с площади, двое протестующих задержаны.
Турецкая полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сотен протестующих на центральной площади Стамбула, которые выступали против силовых операций в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и введения комендантского часа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Полицейские оттеснили участников акции протеста с площади. По сведениям агентства, два человека были задержаны.
"Последние несколько дней в ряде регионов на юго-востоке страны сохраняется напряженная обстановка, в уездах введен комендантский час, а силы безопасности проводят операции против РПК и связанных с ней группировок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены РПК пытаются изолировать некоторые регионы, блокируя все въезды заминированными баррикадами и рвами. Местное население продолжает покидать районы проведения спецоперации.
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Как сообщал УНИАН, 28 ноября турецкая полиция уже пыталась разогнать в Стамбуле участников демонстрации, которая началась после убийства известного курдского юриста, главы адвокатской палаты в городе Диярбакыр Тахира Эльчи.