В Кении на борту совершившего экстренную посадку Air France обнаружили бомбу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию администрации аэропортов Кении.

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"Кенийская служба безопасности предотвратила попытку взрыва на борту Air France. Кенийские взрывотехники обнаружили взрывчатку в самолете и увезли её в безопасное место за пределы аэропорта", — говорится на странице Facebook администрации аэропортов Кении.