В Кении на борту совершившего экстренную посадку Air France обнаружили бомбу
15:14, 20 декабря 2015Мир
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Власти Кении, где совершил экстренную посадку самолет Air France, подтвердили, что на его борту было найдено взрывное устройство.
На борту Air France предотвратили попытку взрыва / wikipedia.org/Joe Ravi
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию администрации аэропортов Кении.
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"Кенийская служба безопасности предотвратила попытку взрыва на борту Air France. Кенийские взрывотехники обнаружили взрывчатку в самолете и увезли её в безопасное место за пределы аэропорта", — говорится на странице Facebook администрации аэропортов Кении.
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