В Кении на борту совершившего экстренную посадку Air France обнаружили бомбу

15:14, 20 декабря 2015
Мир
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Власти Кении, где совершил экстренную посадку самолет Air France, подтвердили, что на его борту было найдено взрывное устройство.

Air France / wikipedia.org/Joe Ravi

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию администрации аэропортов Кении.

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"Кенийская служба безопасности предотвратила попытку взрыва на борту Air France. Кенийские взрывотехники обнаружили взрывчатку в самолете и увезли её в безопасное место за пределы аэропорта", — говорится на странице Facebook администрации аэропортов Кении.

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