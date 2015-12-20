В Египте студент получил три года тюрьмы за "фотожабу" на президента

Глава государства на самодельной картинке изображен с ушами Микки Мауса, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Daiy Mail.

Ноэну также инкриминировались «оскорбления государственных деятелей» и «мысли, направленные против действующей власти». Приговор студенту вынес военно-полевой суд: он находился на срочной службе в армии и ему оставалось до завершения службы всего пять дней.

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Суд отметил, что подобные публикации «несовместимы со статусом военнослужащего армии Египта». По данным издания, Ноэн заключен в тюрьму Borg El Arab, в которой содержится бывший президент Мухаммед Мурси, отстраненный от власти в 2013 году.

Напомним, в Москве задержали двух участников антивоенного митинга за карикатуру на президента России Владимира Путина. Поводом для задержания стали два плаката, на одном из которых было написано «У Гитлера тоже был высокий рейтинг» и изображен похожий на Путина мужчина.

На втором плакате был изображен этот же мужчина, смотрящий в зеркало, в котором отражается Иосиф Сталин.