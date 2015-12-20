При авиаударе в Сирии ликвидирован командующий "Хезболлы" - Reuters

Государственные СМИ обвинили в атаке террористические группы, однако правительственные вооруженные силы в Facebook пишут, что удар нанесли ВВС Израиля, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Кроме того, военные оплакивали Кунтара и сообщали, что его тело отправили в больницу.

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В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что беспилотник, который, вероятно, принадлежит Израилю, нанес удар по автомобилю вблизи Голанских высот, передает Jerusalem Post. Отмечается, что жертвами авиаудара стали два члена "Хезболлы" и три сирийских военных.

Вскоре "Хезболла" признала, что в итоге ракетного обстрела района Джарамана в Дамаске убит гражданин Ливана Самир Кантар.

Напомним, ранее лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что миру грозит беспрецедентная в истории опасность, исходящая от воюющих в Сирии джихадистов "Исламского государства" и связанных с "Аль-Каидой" боевиков.