Путин рассказал, когда РФ прекратит запускать ракеты из Каспия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит использовать небо над Каспийским морем для нанесения ударов по «Исламскому государству» до тех пор, пока виновные в крушении А321 над Синаем не будут наказаны.
Об этом сообщает РБК.
Россия продолжит использовать воздушное пространство над Каспийским морем для борьбы с исламистами до привлечения к ответственности виновных в крушении российского А321 «Когалымавиа» на Синае. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
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По словам главы государства, он осознает, что использование Каспия российскими военными создает «некоторые неудобства». По его словам, «казахстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду». Путин подчеркнул, что усилия, которые Россия предпринимает для борьбы с терроризмом, прежде всего ложатся на саму Россию.
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«Поэтому, если какие-то неудобства создаются, то их, конечно, надо минимизировать... Но имея трагический опыт, связанный с нашим самолетом, мы будем делать это до тех пор, пока посчитаем нужным, для того чтобы наказать виновных», - заключил президент.
Сегодня на северо-востоке Ирака были отменены все рейсы на 23 ноября в связи с предполагаемыми запусками российских ракет из Каспия.