Путин рассказал, когда РФ прекратит запускать ракеты из Каспия

Об этом сообщает РБК.

Россия продолжит использовать воздушное пространство над Каспийским морем для борьбы с исламистами до привлечения к ответственности виновных в крушении российского А321 «Когалымавиа» на Синае. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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По словам главы государства, он осознает, что использование Каспия российскими военными создает «некоторые неудобства». По его словам, «казахстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду». Путин подчеркнул, что усилия, которые Россия предпринимает для борьбы с терроризмом, прежде всего ложатся на саму Россию.

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«Поэтому, если какие-то неудобства создаются, то их, конечно, надо минимизировать... Но имея трагический опыт, связанный с нашим самолетом, мы будем делать это до тех пор, пока посчитаем нужным, для того чтобы наказать виновных», - заключил президент.

В начале октября российские военные начали запускать крылатые ракеты по целям в Сирии из акватории Каспийского моря.