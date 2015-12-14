Терроризм, недружественное НАТО и сепаратизм: РФ предупредила об угрозе новых конфликтов из-за застарелых противоречий

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в мире нарастают проблемы глобальной и региональной безопасности, в первую очередь, из-за расширения масштабов международного терроризма и экстремизма.

Кроме того, начальник Генштаба напомнил о недружественной по отношению к России политике НАТО и угрозе нарушения стратегического баланса сил из-за появления нового вооружения и создания глобальной системы ПРО.

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Другой, не менее важной проблемой, по словам Герасимова, является использование участниками международных отношений экономических, политических и информационных инструментов, протестного потенциала населения, экстремистских организаций и частных военных компаний.

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"Не потеряли актуальности проблемы незаконного распространения оружия массового поражения, трансграничной преступности и наркоторговли, сепаратизма, неконтролируемой миграции и ксенофобии", - отметил начальник Генштаба.

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"Совокупность указанных причин, а также наличие застарелых межгосударственных противоречий, создают угрозу возникновения новых и эскалации уже существующих конфликтов к сожалению, с годами их количество не уменьшается, а только возрастает", - сказал Герасимов.