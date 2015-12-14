Терроризм, недружественное НАТО и сепаратизм: РФ предупредила об угрозе новых конфликтов из-за застарелых противоречий
Существует угроза эскалации нынешних и возникновения новых конфликтов по целому ряду причин, включая застарелые противоречия между странами, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас в мире нарастают проблемы глобальной и региональной безопасности, в первую очередь, из-за расширения масштабов международного терроризма и экстремизма.
Кроме того, начальник Генштаба напомнил о недружественной по отношению к России политике НАТО и угрозе нарушения стратегического баланса сил из-за появления нового вооружения и создания глобальной системы ПРО.
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Другой, не менее важной проблемой, по словам Герасимова, является использование участниками международных отношений экономических, политических и информационных инструментов, протестного потенциала населения, экстремистских организаций и частных военных компаний.
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"Не потеряли актуальности проблемы незаконного распространения оружия массового поражения, трансграничной преступности и наркоторговли, сепаратизма, неконтролируемой миграции и ксенофобии", - отметил начальник Генштаба.
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"Совокупность указанных причин, а также наличие застарелых межгосударственных противоречий, создают угрозу возникновения новых и эскалации уже существующих конфликтов к сожалению, с годами их количество не уменьшается, а только возрастает", - сказал Герасимов.