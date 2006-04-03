МИД предупреждает: Эверест вреден для вашего здоровья

МИД Украины рекомендует украинским путешественникам воздержаться от восхождения на Эверест в районе, где активизировались маоистские повстанцы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в последнее время участились случаи захвата маоистскими повстанцами путешественников в районе горы Эверест (Королевство Непал). Повстанцы усилили свою десятилетнюю кампанию насилия после прекращения перемирия год назад.

В связи с этим Посольство Украины в Республике Индии и Департамент консульской службы МИД Украины рекомендуют лицам, планирующим осуществить путешествие в упомянутом районе Непала, учесть, что путь от города Джири до города Лукла проходит через территорию, где повстанческая деятельность характеризуется повышенной активностью.

Поэтому путешественникам целесообразнее и безопаснее начинать восхождение на гору Эверест из города Лукла, где маршрут надежно охраняется военными.