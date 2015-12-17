Песков заявил, что Путину докладывают о заявлениях Ходорковского

Об этом сообщает РИА "Новости".

«Но я считаю абсолютно неуместными какие-то разглагольствования, знаете, о судьбах Родины из-за рубежа со стороны человека, который давно на этой Родине не был и фактически абсолютно оторван от реальности», - отметил Песков.

По его словам, в истории страны были периоды, «когда группа лиц сидела в Женеве, тосковала по Родине и думала, как здесь что-нибудь исправить». Песков считает, что ничем хорошим это не заканчивалось.

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