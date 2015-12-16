Боевики ИГ обстреляли лагерь с турецкими военными на севере Ирака - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabia.

В результате атаки на базу "Зликан" есть погибшие и пострадавшие среди личного состава турецких ВС.

Между тем, как сообщает другой телеканал - Sky News Arabia - обстрелу подвергся лагерь Башика в северной иракской провинции Найнава. Приводятся данные об одном погибшем и десяти раненых.

Читайте такжеТурецкие войска покинули лагерь в Ираке - Reuters

По данным курдского агентства Rudaw, в результате обстрела получили ранения четверо турецких военнослужащих. Обстрел велся около трех часов с применением минометов. ИГ выпустили около 60 снарядов. Зона поражения находилась в районе командного центра местных курдов недалеко от лагеря Башика возле Мосула, где турецкие военные тренируют бойцов "пешмерга".

По имеющимся данным, трое турецких военнослужащих получили легкие ранения, один - тяжелые.

Агентство также сообщает о гибели двух человек и ранении шести из числа местных сил безопасности.

Читайте такжеЛавров: Москва поддерживает Ирак в противостоянии с Турцией

Напомним, 12 декабря иракские власти обратились с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с присутствием турецких войск на севере страны.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.