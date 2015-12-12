Ирак пожаловался в ООН на вторжение турецких войск

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы призываем Совет Безопасности потребовать от Турции немедленно отвести войска и больше не нарушать суверенитет Ирака", - говорится в письме посла Ирака к послу США в ООН Саманте Пауэр, которая сейчас является президентом Совбеза.

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Пауэр в свою очередь заявила, что в соответствии с позицией США, размещение любых войск в Ираке должно происходить с согласия суверенного иракского правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

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В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.