Израиль сообщил о потере спутника российского производства

Об этом в специальном письме компания проинформировала фондовую биржу Тель-Авива, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Times Of Israel. Spacecom указала, что не в состоянии управлять спутником и принимать с него данные. По ее словам, поломка носит необратимый характер, поскольку аппарат перемещается по нерасчетной орбите. Аппарат был застрахован на сумму $158 млн и приносил примерно треть прибыли компании.

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Спутник предназначен для обеспечения услуг связи и широкополосного интернета на территории Африки и Израиля. Аппарат был выведен на орбиту в декабре 2011 года при помощи ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» и должен был проработать в течение 15 лет. Связь с ним потерялась 21 ноября 2015 года.

Спутник AMOS-5 произведен компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в городе Красноярск и включает в себя элементы от европейского концерна Thales Alenia Space. Причину неполадок российская сторона должна назвать 28 декабря.