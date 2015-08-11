В России ущерб от неудачного пуска "Протона" оценили в $880 тысяч

Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной аварии межведомственная комиссия назвала отказ рулевого двигателя третьей ступени, передает Би-би-си. Причины отказа, отмечается в сообщении, носят конструктивный характер.

Читайте такжеРоскосмос озвучил причину последней аварии "Протона"

Следствие выяснило, что отказавший двигатель третьей ступени был изготовлен в 2013 году сотрудниками Воронежского механического завода, который является филиалом центра им. Хруничева.

В связи с этим управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение крупного ущерба. Следствие не уточняет, есть ли по делу подозреваемые.

Как сообщал УНИАН, 16 мая ракета-носитель "Протон-М" с мексиканским спутником на борту стартовала с "Байконура". На высоте 161 км произошла авария, в результате которой сгорели в атмосфере третья ступень, разгонный блок и космический аппарат.