Саудовская Аравия и ряд арабских стран могут направить спецподразделения в Сирию - Reuters

19:43, 15 декабря 2015
Мир
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Саудовская Аравия и несколько арабских стран Персидского залива обсуждают возможность направления спецподразделений в Сирию в рамках антитеррористической коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ).

REUTERS

Об этом сообщил во вторник саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Это обсуждается. Такая возможность не исключена", - заявил аль-Джубейр. По его словам, данный вопрос обсуждают Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Бахрейн.

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Как сообщал УНИАН, ранее власти Саудовской Аравии объявили о создании военной коалиции исламских государств для противодействия терроризму.

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