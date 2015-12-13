МИД РФ: Масштабы вторжения Турции в Ирак трудно оправдать

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что действия Турции на севере Ирака незаконны, это вторжение на территорию соседнего государства. Причем в таких масштабах, которые трудно оправдать какими-то аргументами о подготовке или тренинге", - заявил он.

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Гатилов отметил, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сегодня вместе с ним принимал участие в конференции по Ливии в Риме, однако каких-либо двусторонних контактов с ним "на полях" мероприятия не было.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари заявил о поддержке суверенитета этой страны в связи с развитием ситуации вокруг ввода в Ирак турецкого военного контингента.

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