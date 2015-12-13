МИД РФ: Масштабы вторжения Турции в Ирак трудно оправдать
Масштабы военного присутствия Турции на севере Ирака трудно оправдать аргументами о подготовке каких-то местных отрядов.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что действия Турции на севере Ирака незаконны, это вторжение на территорию соседнего государства. Причем в таких масштабах, которые трудно оправдать какими-то аргументами о подготовке или тренинге", - заявил он.
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Гатилов отметил, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сегодня вместе с ним принимал участие в конференции по Ливии в Риме, однако каких-либо двусторонних контактов с ним "на полях" мероприятия не было.
Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари заявил о поддержке суверенитета этой страны в связи с развитием ситуации вокруг ввода в Ирак турецкого военного контингента.
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